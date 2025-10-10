Експлозия във военен завод в САЩ, има много загинали, някой са в неизвестност

© Няколко души са загинали, а други са в неизвестност след експлозия във военен завод за боеприпаси в Тенеси, САЩ, предава Sky News.



Според шерифската служба на окръг Хикман, вторични експлозии са принудили спасителите да се оттеглят от горящия обект на Accurate Energetic Systems.



Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи на пресконференция: "В момента има няколко души, които са в неизвестност'.



Опитваме се да бъдем внимателни към семействата и ситуацията. Можем да потвърдим, че няколко човека са загинали.“



Причината за експлозията все още не е известна.



Спасителните екипи първоначално не са могли да влязат в завода в Тенеси поради продължаващите експлозии, заяви Дейвид Стюарт, началник на пожарната служба в окръг Хикман.