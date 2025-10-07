ЗАРЕЖДАНЕ...
|Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световното електропроизводство
Анализът показва, че през първите шест месеца на 2025 г. производството на възобновяемата енергия е надминало растящото световно търсене на електричество. Това е довело до лек спад в използването на въглища и природен газ.
В световен мащаб производството на соларната енергия се е увеличило с близо една трета спрямо същия период на 2024 г., задоволявайки 83% от нарастването на търсенето на електроенергия. Вятърната енергия е отчела ръст от малко над 7%, което в съвкупност е позволило на възобновяемите източници за първи път да изместят изкопаемите горива като основен източник на енергия.
"Слънчевата и вятърната енергия вече се развиват с такава скорост, че успяват да задоволят растящото глобално потребление. Това е началото на нова ера, в която чистата енергия се движи в крак с нарастващите нужди", заявява Малгожата Вятрос-Мотика, старши анализатор за енергетика в Ember и водещ автор на доклада.
Най-голям принос за ръста на възобновяемата енергия имат Китай и Индия, за разлика от САЩ и Европа, където все още се разчита в значителна степен на изкопаемите горива. Според отделен доклад на Международната агенция за енергетика (МАЕ), възобновяемите източници на енергия могат да се удвоят до края на десетилетието, като 80% от новия капацитет ще идва от соларната енергия.
Китай се утвърждава като най-големия пазар за възобновяема енергия в света, а Индия се очаква да излезе на второ място до края на десетилетието. Според МАЕ, значителен потенциал за ръста има и в страните като Саудитска Арабия, Пакистан и няколко държави в Югоизточна Азия.
Само през първата половина на 2025 г. Китай е добавил повече капацитет за възобновяемата енергия, отколкото всички останали страни взети заедно, което е довело до 2% спад в използването на въглища и газ спрямо същия период на миналата година.
Индия е увеличила производството си от възобновяемите източници повече от три пъти спрямо ръста на търсенето на тока, което е довело до спад в потреблението на въглища с 3,1% и на газ с цели 34%.
За разлика от това, в САЩ търсенето на електроенергия е надхвърлило темповете на растежа на възобновяемите източници, което е довело до 17% увеличение на производството на въглища в първата половина на годината.
В ЕС, въпреки слабия ръст на търсенето, спадът на производството от вятърните и водните източници (поради метеорологичните фактори) е довел до увеличението на използването на газ с 14% и въглища с 1,1%, въпреки солидния ръст на соларната енергия.
