Британската медияе открила размяна на имейли от 2014 г., която показва, че осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн е помолил член на персонала да инсталира скрити видеокамери в дома му в Палм Бийч, Флорида.Помощникът е заявил на Епстийн, че планира да ги скрие в кутии за кърпички в къщата.Имейлите са сред милионите документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) миналия месец.В имейл от 5 февруари 2014 г. Епстийн дава указания на своя сътрудник: "Да вземем три скрити камери с датчици за движение, които записват, благодаря.“ (sic)Пет часа по-късно той е получил отговор: "Джефри, вчера вече купих две камери с датчици за движение от Spy Store във Форт Лодърдейл, снощи ги заредих и в момента разбрах как работят... Сега ги инсталирам в кутии за кърпички.“Екипът на Sky News Data & Forensics е прегледал повече от хиляда фрагментирани видеоклипа, публикувани от Министерството на правосъдието.Много от тях изглежда са заснети в офиса на Епстийн в дома му във Флорида.Едно от намерените видеозаписи от камерите за наблюдение показва мъж, който изглежда е Епстийн, да говори с жени в стаята.Друго показва жена, коленичила до него.Британската медия посочва, че не може да потвърди кога е заснет материалът от камерите в офиса.От полицейските документи се знае, че жертвите се опасявали, че са тайно записвани.Разкритието идва след като генералният прокурор на Доналд Тръмп, Пам Бонди, се сблъска многократно с критици по време на продължително изслушване пред комисия по-рано тази седмица.В сряда Бонди даде първото си показание под клетва от публикуването на досиетата на Епщайн, което на моменти се превърна в спор с демократите.Оцелелите от Епщайн по-късно я обвиниха в липса на съпричастност и човечност, докато критиците твърдят, че тъй като не всички документи са били оповестени, а много от тях са били силно редактирани, някои влиятелни фигури все още са защитени.