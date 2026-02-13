Sky News е открила размяна на имейли от 2014 г., която показва, че осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн е помолил член на персонала да инсталира скрити видеокамери в дома му в Палм Бийч, Флорида.
Помощникът е заявил на Епстийн, че планира да ги скрие в кутии за кърпички в къщата.
Имейлите са сред милионите документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) миналия месец.
В имейл от 5 февруари 2014 г. Епстийн дава указания на своя сътрудник: "Да вземем три скрити камери с датчици за движение, които записват, благодаря.“ (sic)
Пет часа по-късно той е получил отговор: "Джефри, вчера вече купих две камери с датчици за движение от Spy Store във Форт Лодърдейл, снощи ги заредих и в момента разбрах как работят... Сега ги инсталирам в кутии за кърпички.“
Екипът на Sky News Data & Forensics е прегледал повече от хиляда фрагментирани видеоклипа, публикувани от Министерството на правосъдието.
Много от тях изглежда са заснети в офиса на Епстийн в дома му във Флорида.
Едно от намерените видеозаписи от камерите за наблюдение показва мъж, който изглежда е Епстийн, да говори с жени в стаята.
Друго показва жена, коленичила до него.
Британската медия посочва, че не може да потвърди кога е заснет материалът от камерите в офиса.
От полицейските документи се знае, че жертвите се опасявали, че са тайно записвани.
Разкритието идва след като генералният прокурор на Доналд Тръмп, Пам Бонди, се сблъска многократно с критици по време на продължително изслушване пред комисия по-рано тази седмица.
В сряда Бонди даде първото си показание под клетва от публикуването на досиетата на Епщайн, което на моменти се превърна в спор с демократите.
Оцелелите от Епщайн по-късно я обвиниха в липса на съпричастност и човечност, докато критиците твърдят, че тъй като не всички документи са били оповестени, а много от тях са били силно редактирани, някои влиятелни фигури все още са защитени.
Епстийн е инсталирал скрити видеокамери в дома си във Флорида
©
Още по темата
/
"Тя го нарича чичо Джефри": Бивш съветник на Обама и юридически директор на банката Goldman Sachs подаде оставка след свързването й с досиетата на Епстийн
10:33
Хауърд Лутник бил на "семейна ваканция" на острова на Епстийн, чуват се призиви за оставката му
11.02
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
Разгневени роднини на жертвите от клуба в Кран-Монтана чакаха собствениците в прокуратурата в Сион
12.02
Ново нападение с оръжие в училище: Неизвестен мъж откри огън по ученици в Тайланд, взе заложници
11.02
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Канада, полицията търси втори заподозрян
11.02
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
22:09 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:58 / 12.02.2026
Звездата от ''Кръгът на Доусън'' Джеймс Ван Дер Бий почина на 48 ...
21:52 / 11.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:25 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
12:49 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:12 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.