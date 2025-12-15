Исканите от Зеленски гаранции за сигурността на Украйна като компромис вместо членство в НАТО по всяка вероятно са съгласувани с европейските партньори и се ориентират към реалностите, въз основа на които могат да бъдат осигурени необходимите гаранции за сигурност. За момента членството на Украйна е доста далеч напред във времето, а тези гаранции за сигурност, подобни на текста на чл. 5, могат да бъдат нещо съвсем реално. Това каза вна Радиополитологът и журналист Евгени Кръстев.В договора за НАТО от 1949 г. много ясно е описан процесът относно това как една държава влиза в Алианса, на чиито изисквания Украйна отговаря, напомни гостът. "След това е необходимо всички странни членки да дадат съгласието си и да ратифицират членството на страната в Алианса, но на този етап съгласие сред странните членки няма,“ обясни той и добави, че ако се стигне до подписването на официален документ, който има правна стойност, е важно как ще се осигурят нещата така, че той да не влезе в противоречие с Украинската конституция, както "и с договора за НАТО, който е международен договор и е неотменима част от международното право“.Гаранциите за сигурност най-вероятно ще се осъществят чрез разполагане на миротворчески сили на европейските страни на територията на Украйна. "Това допълнително затруднява сериозно постигането на мирно споразумение, защото руската страна не желая да приеме такъв вариант,“ каза политологът, като според него тези преговорни процеси няма да приключат през тази година, може и да не приключат и през следващата, защото независимо от това, че преговори се водят и се постига напредък, основните, най-сложните въпроси остават. "И във всеки един момент, в който се достигне до тях, се оказва, че има непреодолими проблеми, “ като изтеглянето на украинските войски от Донбас, което Украйна не може да си позволи чисто стратегически заради това, че там са разположен ключови отбранителни линии на украинската армия."Ако бъдат направени отстъпки и руската страна продължи да настъпва, защото вече към нея няма доверие нито от страна на Украйна, нито от страна на Европа като цяло, украинската армия много трудно би могла да спре едно такова настъпление.“ Другото предложение на Зеленски: ако украинските войски се изтеглят от тази зона, руските също да се изтеглят в обратна посока от територия равна на тази, от която биха са се изтеглили украинците, и така да се формира една свободна буферна зона, най-вероятно също няма да се случи. Дори и да се изтеглят руските войски, вероятността вместо мирна икономическа зона тя да се превърне в зона на напрежение в близките години е голяма, смята журналистът.Според Кръстев никак не е реалистично Украйна да получи членство в ЕС до 2 години, защото "влизането в ЕС е свързано с ясната териториална рамка на страната, която бива приемана в самия Съюз. Всички предварителни условия тук са свързани с гарантирането на сигурността, с вземането на всички мерки, че ново посегателство срещу украинската територия, украинското население от руската страна няма да има, защото ако Украйна е в ЕС, това вече би означавало руско посегателство срещу самата Общност.“