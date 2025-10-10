ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евродепутатът Андрей Новаков: Атаката с дронове над Полша доведе до резолюцията на Европейския парламент
"Текстът беше провокиран преди всичко от масираната атака с дронове, която имаше на територията на Полша. Подозренията за това, че сходни такива апарати са използвани за блокиране на летищата в Мюнхен, в Копенхаген, плюс прелитането на руски МиГ-31 на територията на Естония, бяха финалния щрих, който ни тласна към това да кажа безпрецедентно да направим резолюция с такъв език", каза той.
"Представете си самолет, който струва 80 или 100 милиона, да го изпратиш срещу дрон, който струва 20 хиляди долара. Този дрон не го пилотира никой и не е опасност за живота на никого, освен за хората над тази държава, над която лети, докато в самолета пилотира човек. Той трябва да лети на пределно ниска височина и с много ниска за такъв тип самолети скорост, тъй като тези дронове често пъти са оборудвани с двигател от мотопед. Тоест двутактов бензинов двигател, който не осигурява кой знае колко висока скорост. Ако самолет лети с такава скорост, той просто ще се срине, ще изпадне в свредел", обясни Новаков.
Поради тези причини, той призова Европейската комисия да започне изграждането на "стената за дронове", която трябва да обхване целия Източен фланг на НАТО и на Европа, чак от Финландия до Резово, до границата с Турция.
Той описа стената като "верига от акустични сензори, които биха могли да засичат отдалеч дроновете и веднага след това да откриват огън по тях, за да ги свалят преди да са настъпили на територията на Европейския съюз."
Относно финансирането на "стената", Новаков обясни, че е неизбежно да се отделят толкова средства за отбрана, тъй като времената са такива.
"Това са времената, в които живеем. Никой не го е желал, но това е факт. Парите за отбрана са пет пъти повече, отколкото бяха предния път. Това е значителен ръст. Освен това имаме и текущи програми като SAFE, като EDIP, които се използват.", подчерта още той.
