ЗАРЕЖДАНЕ...
Еврокомисарят за енергията Дан Йоргенсен е на посещение в България
© Wikipedia
Той ще се срещне с министъра на енергетиката Жечо Станков и ще се запознае на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино“ на Вертикалния газов коридор. В събитието от 10:00 ч. ще се включат и представители на правителствата на държавите членки, участващи в проекта. В програмата е предвидено и посещение на компресорната станция "Нова Провадия“.
Предвиждат се изявления за медиите за значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа, което има ключова роля за постепенното преустановяване на вноса на руски газ.
Още по темата
/
Христо Казанджиев: Основната причина за дерогацията за "Балкански поток" е, че оттам се доставя природен газ за страни от ЕС, и за такива извън него
19.06
Жечо Станков за Вертикалния газов коридор: Ще даде възможност на България да гарантира енергийната сигурност не само на страната
29.05
Енергийният министър: Цената на газа по договора с "Боташ" е три пъти по-висока от тази през Гърция
19.05
Съпредседател на "България може": "Булгартрансгаз" е в забранителния списък за приватизация и това трябва да остане така
16.05
"Дял от българското продължение на "Турски поток": Милиардер, близък до Тръмп, иска да купи активи от тръбопровода
10.05
Още от категорията
/
Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и Путин войната в Украйна навлезе в нов етап
27.10
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
26.10
На места слънцето ще изгрява след 9:00 часа, ако всички държави преминат към постоянно лятно време
24.10
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и хляба ще поскъпнат леко, но значителни промени няма да има
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земетресение от 6.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
22:08 / 27.10.2025
Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и П...
21:58 / 27.10.2025
"Лукойл" ще продава международните си активи
20:22 / 27.10.2025
Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
11:24 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.