Европа пак ни вкара в срамна статистика
В повечето страни от ЕС делът на децата с неудовлетворени нужди от медицински грижи е бил по-висок в домакинствата с разполагаем доход под прага, като най-голямата разлика (6,1 процентни пункта) се наблюдава в България. В 10 страни от ЕС обаче този дял е по-нисък за децата, живеещи в домакинства под прага на риска от бедност, като най-голямата разлика в тази посока се наблюдава във Финландия.
Изданието "Ключови данни за условията на живот в Европа“ за 2025 г., публикувано през септември, предоставя цялостен преглед на това как живеят европейците днес. Тази публикация обхваща теми от разпределението на доходите и неравенството до домакинствата, интензивността на труда и грижите за децата, както и здравеопазването, уврежданията и дискриминацията. Днес се фокусираме върху здравето, като подчертаваме неудовлетворените нужди на децата от медицински грижи.
