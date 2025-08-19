Европейската комисия с положителна информация за пожарите на Балканите

© Програмата "Коперник" публикува прогноза за пожарна опасност в дните между 19 и 25 август в Европа.



Прогнозата показва променящи се условия. Много високи до екстремни аномалии на пожарната опасност са обявени в: Ирландия, Великобритания и Северозападна Европа. Скандинавия. Дунавски басейн.



Рискът намалява обаче в Южна Европа: Иберийски полуостров, Франция, Италия, Балканите и Гърция.



"Фокус" припомня, че именно миналата седмица Балканите бяха подложени на вълна от опустошителни пожари, някои предизвикани от екстремните температури, други от човешка небрежност.