Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува обшрен материал с въпроси и отговори за обект 3I/ATLAS, който бе разпознат от мнозина като "космически кораб" и конспирациите около него не стихват.Кометата 3I/ATLAS е новооткрит междузвезден обект, което означава, че произхожда от място извън нашата Слънчева система. Тя е едва третата от този вид, наблюдавана досега, след 1I/ʻOumuamua през 2017 г. и 2I/Borisov през 2019 г.Тези комети са напълно чужди. Всяка планета, луна, астероид, комета и форма на живот в нашата Слънчева система имат общ произход. Но междузвездните комети са истински пришълци, носещи улики за формирането на светове далеч отвъд нашия.За първи път е забелязана на 1 юли 2025 г. от телескопа на Системата за ранно предупреждение за сблъсък на астероиди със Земята (ATLAS) в Рио Уртадо, Чили. Необичайната ѝ траектория веднага поражда подозрения, че произхожда от междузвездното пространство. По-късно това е потвърдено от астрономи от цял свят и на обекта е дадено официалното наименование: 3I/ATLAS.Традиционно кометите са кръщавани на името на човека, който ги е открил. Днес следваме кодирана система за именуване, разработена от Международния астрономически съюз. Първата буква обозначава категорията, към която принадлежи кометата – в този случай "I“ за "междузвездна“. Цифрата "3“ пред "I“ показва, че кометата е третата от този вид. Думата "ATLAS“ се отнася до програмата, която управлява телескопа, който пръв е забелязал кометата.от няколкостотин метра до няколко километра в диаметърприблизително 210 000 км/ч – най-високата скорост, регистрирана някога за посетител на Слънчевата система: милиарди години – което се вижда от невероятната й скорост, доказателство, че тя се носи в космоса от много дълго време: около 270 милиона километра (19 декември 2025 г.): 30 милиона километра (3 октомври 2025 г.): 210 милиона километра (30 октомври 2025 г.)Най-близкото разстояние, на което кометата ще се доближи до Земята, е около 270 милиона километра – това е около 1,8 пъти разстоянието между Земята и Слънцето. По време на най-близкото си приближаване до Земята, тя ще се намира от другата страна на Слънцето. Тя не представлява опасност за нашата планета или за други планети в Слънчевата система.Да. Службата за планетарна защита на ЕКА реагира незабавно на откритието, като астрономите на ЕКА допринесоха за глобалните усилия за проследяване на траекторията на кометата с помощта на телескопи в Хавай, Чили и Австралия. Те също така търсят доказателства за нейното съществуване в по-стари данни – процес, известен като "преоткриване“.Тези усилия са част от по-широката мисия на ЕКА за откриване, проследяване и характеризиране на обекти близо до Земята – въпреки че 3I/ATLAS не се счита за такъв, поради разстоянието му от нашата планета.Когато кометата достигне най-близката си точка до Земята, тя ще бъде скрита зад Слънцето. Тя трябва да се появи отново в края на ноември, като ще предостави на астрономите още една възможност за изследване.3I/ATLAS е активна комета. Наблюденията на космическия телескоп "Хъбъл“ на НАСА/ЕКА вече засякоха прахови облаци, изхвърлени от затоплената от Слънцето страна на кометата, и следи от прахова опашка, изтичаща от ядрото ѝ. Кометите, произхождащи от нашата Слънчева система, проявяват подобно поведение.Докато кометата продължава да се приближава към Слънцето, вероятно ще губи все повече и повече маса, тъй като замразените газове се превръщат в пара, носеща прах и лед в космоса. Наблюденията на космическия телескоп "Джеймс Уеб“ на НАСА/ЕКА/КСА на комата, или "халото“, около кометата, вече разкриват, че при загряването на кометата се отделят въглероден диоксид, вода, въглероден оксид, карбонил сулфид и воден лед.Кометата ще достигне най-близката си точка до Слънцето на 30 октомври 2025 г., преминавайки точно вътре в орбитата на Марс. След този момент тя ще се отдалечи бързо от центъра на Слънчевата система. Това е твърде скоро, а кометата се движи твърде бързо, за да се обмисли изпращането на космически кораб, който да я посети или да кацне на нея. Вместо това наблюдаваме 3I/ATLAS от разстояние с нашите космически телескопи и планетарни мисии.