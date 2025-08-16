ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Европейските лидери са поканени да се присъединят към срещата Тръмп - Зеленски във Вашингтон
Срещата в понеделник ще бъде първото посещение на Зеленски в Белия дом след скандалната му среща с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет през февруари тази година.
Украинският лидер заяви, че ще пътува до Вашингтон, за да обсъди следващите стъпки, докато европейските съюзници на Киев приветстваха усилията на Тръмп, но обещаха да подкрепят Украйна и да засилят санкциите срещу Русия.
Те също така призоваха САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3482
|предишна страница [ 1/581 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: