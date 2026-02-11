Европейското синдикално движение призовава Европейския съвет да гарантира, че качествените работни места и колективното договаряне, както и качествените обществени услуги и инфраструктура, са ключови стълбове на европейските планове за конкурентоспособност.Апелът е във връзка с предстоящата утре, 12 февруари, неформална среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС, припомнят от КНСБ.В светлината на нарастващото геополитическо и икономическо напрежение, тя е важен момент за институциите на ЕС, за да реагират с яснота, единство и решителност и да представят визия и план за икономически и социален напредък. Призоваваме ви да се ангажирате да предприемете мерки и инвестиции в мащаба, необходим за защита и развиване на икономическото производство и иновации в Европа, за гарантиране на енергийната сигурност, за подкрепа на обществените услуги, за гарантиране на справедливи преходи и за запазване и създаване на качествени работни места във всеки сектор и във всеки регион, се казва в позицията на Европейската конфедерация на профсъюзите, част от която е и Конфедерацията на независимите синдикати в България.ЕКП призовава европейските лидери да стимулират европейската икономика с мащабен инвестиционен план (особено в светлината на края на NextGenerationEU, временният инструмент за възстановяване на ЕС) и да спрат програмата за дерегулация, която подкопава трудовите права, социалните и екологичните стандарти.Конкурентоспособността не трябва да бъде самоцел. Плановете за засилване на европейската конкурентоспособност трябва да са насочени към защита и създаване на качествени работни места във всеки сектор и във всеки регион, осигуряване на по-високи заплати и подобряване на жизнения стандарт, засилване на социалния диалог и колективното договаряне, както и демокрацията на работното място, гарантирайки адекватни пенсии, които осигуряват достоен стандарт на живот.Конкурентоспособността на европейската икономика трябва да се основава на силен общ набор от правила, за да се гарантира справедливост, иновации и качество. Защитните правила осигуряват равни условия и устойчиви, висококачествени и ориентирани към бъдещето икономически дейности и не следва да се считат за пречка за конкурентоспособността. Нуждаем се от регулаторна среда, която защитава работниците и околната среда. ЕС не трябва да допринася за продължаващото разрушаване на международните норми и стандарти, включително трудовите права и защитата на работниците, адекватната социална защита и пенсиите. Европа няма да подобри конкурентоспособността си в надпревара за понижаване на стандартите, подчертават от ЕКП.Неприемливо е да се премахват регулаторните гаранции за работниците и обществото, като същевременно се твърди, че само се опростява административната тежест. Защитата на работниците и зачитането на техните основни права не е регулаторна тежест. Това е, което прави Европа добре функционираща социално-пазарна икономика, основана на социален диалог. Това е основата на нашата демокрация.Според анализ на ОИСР ЕС се представя много по-добре по отношение на регулаторните резултати от САЩ. Нашата законодателна рамка е фактор, който повишава производителността и конкурентоспособността. Никакви предложения за дерегулация няма да засилят конкурентоспособността. Омнибус пакетите за дерегулация няма да донесат инвестиции или растеж, но ще повлияят негативно на нивото на защита на работниците, предупреждават европейските синдикати и призовават Европейския съвет да спре да настоява за по-нататъшно така наречено "опростяване“ и вместо това да подкрепи Европейската комисия в изготвянето на амбициозен Закон за качествени работни места и в изпълнението на Пътната карта за качествени работни места.Публичните средства, реформата на обществените поръчки, индустриалните и енергийните политики и търговията трябва да работят заедно, за да намалят уязвимостите и да осигурят стратегическа автономност и да насърчат устойчиви бизнес модели, да повишат стандартите, а не да подхранват низходящата конкуренция.Налице е спешна нужда от стабилна европейска индустриална политика, обхващаща всички сектори, подкрепена от значителни инвестиции в мащаба, необходим за справяне с предизвикателствата. Производствените инвестиции изостават през последното десетилетие и половина, особено в частния сектор. Междувременно печалбите остават стабилни, докато делът на доходите от труд намалява. На 5 февруари синдикатите от индустриалния сектор в Европа, сред които и инудстриалните федерации на КНСБ алармираха, че индустрията е в криза. КНСБ призова за мерки и стратегия за развитието ѝ.ЕКП напомня, че ключов компонент за ефективна индустриална политика трябва да бъде подходът "Произведено в Европа“, който защитава и създава качествени работни места в Европа. "Произведено в Европа“ е повече от география, а е свързано с нашите ценности. Трябва да става въпрос за затвърждаване на конкурентоспособността във високи стандарти в Европа и защита на тези стандарти в световен мащаб. То трябва да бъде гаранция за качествени работни места, справедливо заплащане, силни права на работниците, колективно договаряне и устойчиво създаване на стойност във всички сектори. Всякакви инвестиции, схеми за подкрепа или субсидии трябва да са придружени от ясни социални условия. Трябва да се установят минимални изисквания за местно съдържание, критерии за заетост и устойчивост във финансираните от ЕС проекти. "Произведено в Европа“ също трябва да гарантира срещу делокализация. "Произведено в Европа“ трябва да бъде и гаранция, че компаниите плащат справедливия си дял от данъците в Европа.Социалните условия за насърчаване на качествени работни места и колективното договаряне са от съществено значение и трябва да бъдат включени във всички публични средства, държавна помощ и субсидии. В тази рамка, извънредните дивиденти следва да бъдат забранени, а делът на печалбата, който се реинвестира в компанията, и се разпределя справедливо с работниците, да бъде увеличен, предлагат още от ЕКП.Преразглеждането на правилата за обществените поръчки трябва също така да гарантира, че публичните средства подкрепят качествени работни места и колективно договаряне, както и изключването на компании, участващи в социални измами и социален дъмпинг или укриване и избягване на данъци. Колективното договаряне е конкурентно предимство за Европа и съществен елемент за социална Европа.Също така, насърчаването на пряката заетост и справянето с всяка форма на злоупотреба и експлоатация на нашите пазари на труда е от съществено значение, включително чрез ограничаване на подизпълнението и регулиране на посредничеството на труда.Инвестициите в повишаване на квалификацията и преквалификация, учене през целия живот и индивидуалното право на обучение са от съществено значение и трябва да подкрепят работниците във всички сектори и всички региони.Текущите преходи трябва да бъдат справедливи, договорени със синдикатите и насочени към намаляване на социалните и териториалните неравенства, а не към задълбочаването им. Също така е от съществено значение да се осигури универсален, основан на правата, достъп до висококачествени обществени услуги и ние се застъпваме за ролята на публичната собственост, за да се гарантира по-добре равен достъп до обществени услуги за всички.Насърчаването на равенството между половете и премахването на разликата в заплащането и пенсиите между половете са ключови ценности на Европейския съюз. Директивата за прозрачност на заплащането създава необходимите условия за постигане на справедливост и конкурентоспособност на вътрешния пазар чрез последователна рамка за равно заплащане. Тя води до положителни ефекти за предприятията, насърчава лоялната конкуренция и качеството на работните места, води до социална отговорност и помага за привличането на таланти и мотивирането на персонала, когато икономиката на ЕС се нуждае най-много от това.Крайно време е да бъдем единни, решителни и решителни и да начертаем нов курс, който ще доведе до социален и икономически напредък за Европа и всички нейни държави членки. В настоящата геополитическа криза е крайно време да се отнесем сериозно към стратегическата автономност, като същевременно укрепваме мултилатерализма и основаната на правила международна система.Нека изградим Европа, която с гордост можем да предадем на бъдещите поколения!