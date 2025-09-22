ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европрокуратурата погна българин заради обществена поръчка за 151 000 евро
Случаят се отнася до обществена поръчка, обявена от Националната агенция по заетостта на България за доставка на офис мебели за нуждите на агенцията по заетостта, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.
Според разследването, подсъдимият, като представител на фирма, е предоставил невярна информация за предишния опит на фирмата, за да се класира за участие в търга. В резултат на това фирмата е получила договора през март 2020 г. на стойност около 151 000 евро (296 000 лева), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лева) са дошли от бюджета на ЕС.
Ако бъде признат за виновен, този подсъдим може да бъде изправен пред до осем години лишаване от свобода.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното в компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
