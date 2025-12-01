Euronews. Франция е сред малкото държави, в които бедността се е увеличила през последното десетилетие.
Според най-новите данни на Евростат делът на хората, които изпитват "трудности" или "сериозни затруднения" да покриват разходите си, е нараснал във Франция с близо 2% от 2014 г. насам.
Ръст на бедността през последните десет години се отчита единствено в страните от Северна Европа: Дания (+2,4%), Финландия (+2%), Швеция (+2,8%) и Норвегия (+4,7%), която не е член на ЕС.
В същото време редица източно и южноевропейски държави отчитат значителен спад. На първо място е Кипър с намаление от 38%, следван от Хърватия (-34,6%), Унгария (-26,8%), България (-26,5%) и Румъния (-21,8%).
Средното ниво на бедност в ЕС е 17,4%, което означава, че почти всеки пети гражданин има сериозни финансови затруднения. Това е леко подобрение спрямо 2023 г. (19,1%) и значителен спад от 27,1% през 2015 г.
Въпреки общото подобрение някои страни остават с тревожно високи нива. Гърция е на първо място - почти 67% от населението живее в бедност. Следват България (37%) и Словакия (29%). По възрастови групи най-засегнати са децата и младежите под 18 години - 20,6%. Най-ниско е нивото на бедност сред хората над 65 години (14,9%).
"Всички възрастови групи отчетоха намаление на дела на бедността от 2023 до 2024 г. Най-голям спад се наблюдава при хората между 18 и 64 години - 1,8 процентни пункта", посочва Евростат.
