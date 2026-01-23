През третото тримесечие на 2025 г. сезонно коригираното съотношение на дефицита на консолидирания държавен бюджет към БВП е 3,2% в еврозоната (EA20) и в ЕС. През третото тримесечие на 2025 г. съотношенията на дефицита към БВП в еврозоната и ЕС се увеличиха в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. Съотношението на дефицита към БВП в еврозоната се увеличи в сравнение с 2,8% през второто тримесечие на 2025 г., докато съотношението на дефицита към БВП в ЕС се увеличи в сравнение с 2,9% през предходното тримесечие. това показват данните на Евростат, цитирани отПрез третото тримесечие на 2025 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 46,7% от БВП. Лекото намаление в сравнение с 46,8% през второто тримесечие на 2025 г. се дължи главно на увеличение на сезонно коригираните общи държавни приходи в абсолютни стойности с около 13 милиарда евро, което е компенсирано от увеличение на БВП. Общите държавни разходи в еврозоната възлизат на 49,9% от БВП, което е увеличение в сравнение с предходното тримесечие (49,5% от БВП) поради увеличение на сезонно коригираните общи държавни разходи с около 32 милиарда евро.В ЕС общите държавни приходи са били 46,3% от БВП през третото тримесечие на 2025 г., като съотношението е непроменено в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС са се увеличили с около 25 милиарда евро в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. Общите държавни разходи в ЕС са били 49,5% от БВП, което е увеличение в сравнение с 49,2% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са се увеличили с около 39 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.