Reuters.
FAA отбеляза, че съответните съобщения за пилотите обхващат въздушното пространство над Мексико, други страни от Централна Америка, както и Еквадор, Колумбия и части от въздушното пространство над източната част на Тихия океан. Предупрежденията влязоха в сила на 16 януари и ще действат 60 дни.
В своите съобщения FAA подчертава, че възможни военни действия и пречки за навигационните системи могат да представляват риск за гражданската авиация на всички височини - от излитане до кацане. Авиокомпаниите съветват да се следят внимателно актуализациите и да се отчитат потенциални отклонения от маршрутите.
Както е известно, предупреждението от американските авиационни власти се появи на фона на изострянето на регионалната ситуация със сигурността. По-рано САЩ разположиха военни сили в южната част на Карибския басейн, проведоха операция срещу Венецуела и задържаха президента Николас Мадуро, което засили напрежението с регионалните лидери.
Също така президентът на САЩ Доналд Тръмп в своите неотдавнашни коментари не отхвърли възможността за нови военни действия, по-специално в борбата с наркокартелите в Мексико. Освен това Тръмп, коментирайки възможна американска "операция“ в Колумбия, заяви: "Харесва ми“. Американският лидер заплаши и Куба, призовавайки я да "сключи споразумение, докато не е станало твърде късно“.
FAA предупреждават за възможна "военна активност" и загуба на GPS сигнали над Мексико, Колумбия и други страни от Централна Америка
©
Още по темата
/
Тръмп ще се срещне с лидера на опозицията във Венецуела, тя обеща да му даде Нобеловата си награда
09.01
БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
07.01
Още от категорията
/
Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
09:10
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
16.01
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
16.01
Андрей Ковачев: За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки
15.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
21:55 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
21:55 / 16.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
17:52 / 16.01.2026
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е не...
13:43 / 16.01.2026
Тръмп обяви сформирането на Съвета за мир в Газа
09:20 / 16.01.2026
Кристалина Георгиева: МВФ е готов да помогне на Венецуела
08:59 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.