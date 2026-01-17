Американската Федерална авиационна администрация (FAA) предупреди авиокомпаниите, които летят над Централна и части от Южна Америка, за възможни военни действия и препятстване на GPS сигналите, предаваFAA отбеляза, че съответните съобщения за пилотите обхващат въздушното пространство над Мексико, други страни от Централна Америка, както и Еквадор, Колумбия и части от въздушното пространство над източната част на Тихия океан. Предупрежденията влязоха в сила на 16 януари и ще действат 60 дни.В своите съобщения FAA подчертава, че възможни военни действия и пречки за навигационните системи могат да представляват риск за гражданската авиация на всички височини - от излитане до кацане. Авиокомпаниите съветват да се следят внимателно актуализациите и да се отчитат потенциални отклонения от маршрутите.Както е известно, предупреждението от американските авиационни власти се появи на фона на изострянето на регионалната ситуация със сигурността. По-рано САЩ разположиха военни сили в южната част на Карибския басейн, проведоха операция срещу Венецуела и задържаха президента Николас Мадуро, което засили напрежението с регионалните лидери.Също така президентът на САЩ Доналд Тръмп в своите неотдавнашни коментари не отхвърли възможността за нови военни действия, по-специално в борбата с наркокартелите в Мексико. Освен това Тръмп, коментирайки възможна американска "операция“ в Колумбия, заяви: "Харесва ми“. Американският лидер заплаши и Куба, призовавайки я да "сключи споразумение, докато не е станало твърде късно“.