ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ФБР откри оръжието, с което е прострелян Чарли Кърк, но извършителят е на свобода
Агентът на ФБР Робърт Болс, заявява "Мога да ви кажа, че открихме това, което смятаме, че е оръжието, използвано при вчерашната стрелба, а именно пушка.“
"Тази пушка беше открита в гориста местност, откъдето стрелецът е избягал. Лабораторията на ФБР ще анализира това оръжие.“
Болс добавя, че са открили и "отпечатък от длан и отпечатъци от предмишница за анализ.
По-рано стана ясно, че два видеоклипа, кото са публикувани в социалните мрежи показват фигура на покрива на близка сграда на кампуса преди стрелбата срещу Чарли Кърк.
Първият видеоклип показва нещо, което прилича на човек, лежащ на земята.
Лицето, което снима, посочва: "Има някой на покрива точно там... току-що избяга“.
Кадрите са заснети на около 135 м от мястото, където е седял Чарли Кърк, когато е бил прострелян.
Второто видео е заснето в момента след изстрела.
Заснето е от прозореца над него. Вижда се силует, който изглежда да стои и да се отдалечава от ръба на покрива.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: