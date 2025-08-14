Новини
ФБР върна документ на над 600 години на Мексико
Автор: Екип Ruse24.bg 16:39
©
ФБР върна документ на 500 години, подписан от испанския конкистадор Ернан Кортес, на Мексико. Това съобщава BBC

Ръкописът е подписан през 1527 година и е част от документ с 15 страници, за който се предполага, че е бил откраднат в периода между 1985 година и 1993 година, съобщава от разузнавателната служба. 

Документът описва плащания, които са направени за експедициите от откривателите на Новия свят. Той е бил намерен в САЩ и изпратен обратно към Мексико в сряда.

Ернан Кортес е един от най-емблематичните откриватели в Новото време, който слага край на империята на ацтеките. Той дава началото на колонизацията на двете Америки. Ръкописът съдържа подробно описание на пътуването през новите земи, които по-късно ще бъдат известни като Нова Испания. 

В най-силните години на Испанската империя колониалните ѝ владения се простират от запдните и централните части на Северна Америка до Латинска Америка. 

Документът е подписан, след като Кортес става гуверньор на Нова Испания. 

Държавните архиви на Мексико определят ръкописа като част от поредица документи подписани от Кортес. За 15 страници обаче се смята, че са изчезнали. Те установяват това, след като подлагат документа на анализ чрез микрофилм през 1993 година. 

Възстановената страница е номерирана с восък. Смята се, че тя открадната именно в горепосочения период. 

Мексиканското правителство е поискало помощ от ФБР, за да възстанови ръкописа. Те са предоставили информация за страниците, които са били взети и кои са били скъсани. 

От агенцията установяват чрез проучване с отворени данни, че документът се намира в САЩ. Те не уточняват къде е бил ръкописът през цялото това време, както и кой го е притежава. 

От ФБР заявяват, че никой няма да бъде преследван съдебно за изчезването на документа. Те информират, че собствеността му се е променяла неколкократно. 

Ръкописът е изключително ценен, защото той дава представа за това как са е извършвала подготовката за експедициите в тези непознати по това време земи.






