След отказа на САЩ да одобри продажбата на чуждестранните предприятия на "Лукойл" на петролния търговец Gunvor, компанията се оказа пред заплахата да загуби както международните си активи, така и руския си бизнес. В други страни властите могат да отнемат нейните нефтопреработвателни заводи, бензиностанции и находища, за да осигурят тяхната работа, а в Русия отдавна е хвърлил око на "Лукойл“ дългогодишният съратник на Владимир Путин, шефът на "Роснефт“ Игор Сечин.

Без международното подразделение, което "Лукойл" активно развиваше в продължение на две десетилетия и превърна в ефективен, печеливш бизнес, перспективите му на руския пазар, където доминира "Роснефть“, изглеждат изключително ограничени. "Вътре в страната всичко се отдава на "Роснефт" и "Газпром нефт“, а чуждестранният пазар за "Лукойл" вече е затворен“, заявява пред Financial Times опозиционният политик Владимир Милов, който в началото на 2000-те години бе заместник-министър на енергетиката: "Лукойл" няма бъдеще в бизнеса. На компанията са подрязани крилете".