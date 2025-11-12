FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
Без международното подразделение, което "Лукойл" активно развиваше в продължение на две десетилетия и превърна в ефективен, печеливш бизнес, перспективите му на руския пазар, където доминира "Роснефть“, изглеждат изключително ограничени. "Вътре в страната всичко се отдава на "Роснефт" и "Газпром нефт“, а чуждестранният пазар за "Лукойл" вече е затворен“, заявява пред Financial Times опозиционният политик Владимир Милов, който в началото на 2000-те години бе заместник-министър на енергетиката: "Лукойл" няма бъдеще в бизнеса. На компанията са подрязани крилете".
