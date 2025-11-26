Daily Mail.
Жената, използваща името Патриша, споделя, че в продължение на месеци е била убедена, че е влюбена в истинския Брад Пит.
Вместо това, тя е била мишена на онлайн измамник, който се е представял за американската звезда и е източил спестяванията й.
Патриша разказва, че всичко е започнало през май 2024 г., когато е започнала да следва Instagram страницата на холивудската звезда и е получила съобщение от човек, представящ се за негов мениджър.
Човекът я попитал дали би се съгласила да говори директно с актьора, на което тя отговорила утвърдително. Тя си спомня: "Започнахме да общуваме нормално, като двама души, които се срещат, много внимателно.“
С течение на времето съобщенията им станали много по-чести, като в крайна сметка мъжът й изповядал любовта си. Измамникът я помолил да пази в тайна предполагаемата им връзка. Той й изпращал нежни съобщения, сред които едно гласяло: "Любов моя, ти си всичко за мен сега и завинаги."
Измамата ескалира, когато са обсъдили среща. Фалшивият Брад Пит твърдял, че се нуждае от пари, за да направи срещата възможна, като написал: "Скъпа, мениджмънтът ми иска 50 000 долара.“
Той й заявил, че това е стандартната такса за всеки, който иска да прекара време с него.
Първоначално тя отказала, но след това се убедила, че това може да е законно. Тя обяснява: "Помислих си: "Е, може би така се правят нещата... Никога преди не съм имала контакт с актьор.“ Тя изпратила тридесет хиляди долара, а след това още двадесет хиляди.
Когато истинският Брад Пит се появява на филмовия фестивал във Венеция по-късно през лятото, Патриша се надява, че мечтата й най-накрая ще се сбъдне.
Тя си опаковала малък куфар, в очакване на инструкции как да се присъедини към него, но той никога не й се обадил. Вместо това й изпратил цветя и съобщение, в което пишело: "Обичам те толкова много, скъпа. Няма търпение да прекарам остатъка от живота си с теб. Пит.“
След първите плащания й било все по-трудно да се откаже. Измамникът поискал десет хиляди долара за предполагаеми медицински разходи, а след това още десет хиляди.
Патриша споделя, че била претоварена от стрес, но продължила да плаща, защото вярвала, че той я обича.
След това й предложили да се срещнат в САЩ. Патриша резервирала полет до Лос Анджелис, убедена, че най-накрая ще се срещне с партньора си.
В крайна сметка обаче прекарала три седмици в хотел, пиейки коктейли сама, докато чакала. Никога не го срещнала и в крайна сметка изпратила още 20 000 долара, преди да се върне у дома.
Връщайки се в Швейцария, тя се натъкнала на история за французойка, която загубила 830 000 евро от друг имитатор на Брад Пит. Патриша твърди, че едва тогава разбрала истината.
В крайна сметка тя отишла в полицията, за да подаде официална жалба.
