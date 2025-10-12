Фатална катастрофа в Египет преди срещата на върха за Газа, загинаха трима дипломати от Катар

© На фона на подготовката за мирните преговори за Газа, Египет се оказа в центъра на вниманието заради трагедията с участието на делегацията от Катар. Пътнотранспортно произшествие в Шарм еш-Шейх привлече вниманието на световната преса, предава Shafaq News.



В египетския курортен град Шарм еш-Шейх, където в понеделник, 13 октомври, трябва да се проведат международни преговори за постигане на мир в Ивицата Газа, е станала фатална катастрофа.



Съобщава се, че в катастрофата са загинали трима членове на катарската делегация, а други двама са получили наранявания. Според предварителната информация трагедията е станала, когато дипломатите са пътували от хотела към мястото на срещата. Колата им се е сблъскала с друго превозно средство на една от градските магистрали.



Отбелязва се, че обстоятелствата около катастрофата в момента се разследват от египетските правоохранителни органи. Към момента не е потвърдено дали загиналите са били част от основната преговорна група на Катар, която съвместно с египетската страна е участвала в подготовката на споразумението между Израел и ХАМАС.



Срещата на върха, насрочена за понеделник, се разглежда като ключова платформа за затвърждаване на постигнатите споразумения между страните в конфликта. Нейната цел е да се изработи механизъм за трайно прекратяване на войната в Газа и да се съгласуват по-нататъшните стъпки за възстановяване на региона.