Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
©
Губернаторът на Минесота Тим Уолц публикува пост в социалната мрежа X след инцидента: "Току-що разговарях с Белия дом след поредната ужасна стрелба от федерални агенти тази сутрин. Минесота е претърпяла достатъчно. Това е отвратително", пише той.
"Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите агресивни, необучени офицери от Минесота. Веднага", допълва губернаторът.
"Министерството на вътрешната сигурност на САЩ счита, че застреляният е имал огнестрелно оръжие с два пълнителя. Министерството работи по събирането на повече информация", се посочва в съобщение на ведомството.
Още по темата
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави от Европа: Тарифите ще бъдат отменени, ако Гренландия бъде продадена на САЩ
17.01
Още от категорията
/
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:12 / 23.01.2026
Освободиха от ареста собственика на бара в Кран Монтана, в който ...
20:22 / 23.01.2026
Светът се сбогува с Валентино
16:34 / 23.01.2026
Британският актьор Рейф Файнс с нова запомняща се роля в кървавия...
13:36 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.