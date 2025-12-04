Euractiv.
В изявление след заседание на Изпълнителния комитет на Колежа в четвъртък (4 декември) тя заявява: "В съответствие с максималната строгост и справедливост, с които винаги съм изпълнявала задълженията си, днес реших да подам оставка като ректор.“
Заявлението идва ден след като високопоставеният служител на ЕС Стефано Санино обяви, че ще се пенсионира в края на декември, след като също беше посочен като заподозрян в разследването. Той е ръководител на Генерална дирекция "Близкия Изток, Северна Африка и Персийския залив“ на ЕК.
Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа
