Федерика Могерини, бивш върховен дипломат на ЕС, подаде оставка от поста си като ректор на Колежа на Европа, след като бе посочена като заподозряна в разследване за измама, свързано с предполагаемо фаворизиране при дипломатическо обучение, финансирано от ЕС, предаваВ изявление след заседание на Изпълнителния комитет на Колежа в четвъртък (4 декември) тя заявява: "В съответствие с максималната строгост и справедливост, с които винаги съм изпълнявала задълженията си, днес реших да подам оставка като ректор.“Заявлението идва ден след като високопоставеният служител на ЕС Стефано Санино обяви, че ще се пенсионира в края на декември, след като също беше посочен като заподозрян в разследването. Той е ръководител на Генерална дирекция "Близкия Изток, Северна Африка и Персийския залив“ на ЕК.