Ferrero, Nestle и други гиганти се противопоставиха на действия на ЕС

© Големи компании в хранително-вкусовата промишленост, включително Nestle (NESN.S), Ferrero и Olam Agri, предупредиха, че забавянето на закона на Европейския съюз срещу обезлесяването застрашава горите по целия свят, предаде Reuters.



Миналия месец ЕС предложи да отложи стартирането на закона си срещу обезлесяването за втори път, позовавайки се на опасения относно готовността на информационните технологични системи, необходими за поддържане на закона.



Отлагането може да отложи забраната за внос на стоки като палмово масло, свързана с унищожаването на горите, с още една година.



Законът е изправен пред сериозна опозиция от страна на индустрията и търговските партньори на ЕС, като Съединените щати и Бразилия. Еврокомисарят Джесика Розуол заяви миналата седмица, че забавянето не е свързано с опасенията на САЩ относно политиката.



В писмо до Розуол компаниите, които работят в секторите на какаото, млечните продукти, каучука, дърводобивната промишленост и други хранително-вкусови сектори, заявиха, че ясните правила са от съществено значение за конкурентоспособността на ЕС и че те вече инвестират и се готвят да ги спазват "добросъвестно“.



"Продължаваме да постигаме пълно съответствие със задълженията по EUDR до 31 декември 2025 г.“, се казва в писмото от 2 октомври. "Предложеното забавяне излага на риск опазването на горите по целия свят, ще ускори въздействието на изменението на климата и ще подкопае доверието в регулаторните ангажименти на Европа.“



Противно на целта на ЕС за опростяване на правилата за бизнеса, всякакви промени на този етап биха въвели несигурност, биха раздразнили акционерите и биха рискували правилата да бъдат допълнително разводнени, заявиха компаниите.



Франческо Трамонтин, вицепрезидент по институционалните въпроси в Ferrero Group, заяви, че по-голямата прозрачност по отношение на веригите за доставки е от съществено значение за управлението на рисковете.



Законът на ЕС за обезлесяването трябваше да влезе в сила на 30 декември и ще изисква от операторите, продаващи стоки, включително соя, говеждо месо и палмово масло, на пазарите на ЕС, да предоставят доказателство, че техните продукти не са причинили обезлесяване.