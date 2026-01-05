Представителите на Европейския съюз, следвайки своята антируска политика, са готови да стигнат "до ръба на пропастта". Това заяви словашкият министър-председател Роберт Фицо в неделя."Антируските подходи на Европейския съюз могат да доведат до ръба на пропастта. Вече дори не знам какво още се е родило в името на омразата към Русия в главите на брюкселските чиновници“, каза Фицо във видеообръщение, публикувано на страницата му във Facebook.Министър-председателят отбеляза, че размерът на одобрения от европейските политици военен заем, предоставен на Киев, вече възлиза на 280 милиарда евро. Той припомни въвеждането на антируски санкции от страна на съюза, както и замразяването на руски активи."ООН, за съжаление, е на колене. А Съветът за сигурност на ООН, без реформа и без последователно укрепване на правомощията си, е напълно беззъб. В малка държава като Словакия не можем да направим нищо. Само гледаме с недоумение как американски елитни военни части отвличат президента на суверенна държава – Венецуела. И как САЩ обявяват, че ще управляват цялата 30-милионна Венецуела", каза още той.Фицо допълни още, че по отношение на Венецуела Словакия не може да направи нищо."Може би и това беше причината вчера мнозина в Словакия да ме предупреждават да бъдем предпазливи в критиката си към американската атака и отвличането на венецуелския президент. Знаете тези приказки на политическите страхливци: да не си навредим, да не се месим в нещо, което не ни засяга, да вадим кестените с чужди ръце", каза още той."Факт е, че на масата за подпис е подготвено междуправителствено споразумение за сътрудничество между Съединените щати и Словакия в ядрената сфера, което е важно за нас, защото искаме да изградим изцяло нов ядрен блок в Ясловске Бохунице. Но бих изглеждал смешен и недостоверен, ако след изтеглянето на войските от Ирак, след ветото върху задължителните квоти, след отказа от военния заем за Украйна и след многократните ми изявления, че използването на руска военна сила в Украйна е нарушение на международното право, в случая с Венецуела мълча целенасочено"."От години призовавам ЕС да има собствена външна политика, да се освободи от тоталното влияние на Съединените щати, отношенията между САЩ и ЕС да не бъдат отношения на надмощие и подчинение, а на взаимноизгодно сътрудничество. От началото на конфликта в Украйна предупреждавам за политиката на един-единствен "правилен“ политически възглед, при която всяко отклонение от брюкселския наратив бива твърдо потискано"."Напълно нормално е двойният стандарт спрямо държави, които искрено се интересуват от членство в ЕС – вижте какво се прави със Сърбия. Това вече е неуважително. Външната политика на ЕС е доминирана от омраза и слабост. По отношение на Русия, към която в институциите на ЕС има невероятна и необяснима враждебност, Съюзът е готов да стигне до ръба на пропастта. С одобрения военен заем вече говорим за 280 милиарда евро, които ЕС е изразходвал за подкрепа на Украйна във войната с Русия. Санкционни пакети, замразяване на руски активи – дори не знам какво още се роди в главите на брюкселските чиновници".