Филмът "Мелания" ще бъде представен на частна прожекция в Белия дом
Филмът ще бъде показан в кината по целия свят на 30 януари. Днес ще бъде първият път, когато президентът Доналд Тръмп, семейството и близките приятели на първата дама ще го гледат, заявява Марк Бекман, външен съветник и агент на Мелания Тръмп.
Филмът предлага рядък поглед зад кулисите на Белия дом в период, в който първата дама се въздържа от публични прояви по време на втория мандат на съпруга си.
Трейлърът започва с деня на встъпването в длъжност през януари 2025 г., като я показва шапката с широка периферия за церемонията.
Бекман, който е продуцент на филма, отбеляза, че е сключена сделка на стойност 40 милиона долара с MGM Studios на Amazon. През 2026 г. се очакват и други документални филми, които ще се фокусират върху приоритетите на Мелания Тръмп, като например децата в приемни семейства.
Филмът представя модните избори на първата дама, дипломатическите й ангажименти и подготовката за нейната охрана от Тайните служби. Зрителите ще видят и моменти, които отразяват чувството за хумор на Тръмп.
Преди прожекцията на филма в кината президентът и първата дама ще присъстват на премиерата в четвъртък в центъра "Джон Ф. Кенеди“, преименуван на "Тръмп-Кенеди“ от управителния съвет, назначен от Тръмп.
Първата дама също ще удари стартовия звънец на Нюйоркската фондова борса в сряда, като част от промоционалната кампания на филма.
