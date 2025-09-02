Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил добър

© Facebook Flightradar24 коментира инцидента с полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в неделя.



Виждаме медийни съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до Бургас, България. Някои доклади твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване в продължение на 1 час.



Това е, което можем да заключим от нашите данни:



- Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е отнел 1 час и 57 минути.



- Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане.



"Фокус" припомня, че вчера от ЕК излязоха с официална позиция, в която се посочва, че "самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наистина се е сблъскал със смущения на GPS сигнала при кацането на летище в България".



От Министерският съвет на България пък казаха, че по време на полета е имало неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.



