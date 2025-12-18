Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че на днешната среща на върха на ЕС трябва да се избере един от двата варианта за финансиране на Украйна. Тя заяви това при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел, която ще се проведе днес, съобщаваФон дер Лайен припомни двата варианта за финансиране на Украйна: единият е финансиране чрез бюджета на ЕС, бюджетни заеми, а вторият вариант е репарационен заем взет от руските замразени активи."Днес ще имаме дискусии кой от двата ще приложим. Това ще бъдат интензивни дискусии. За мен най-важната част е в крайна сметка да осигурим финансиране за Украйна за следващите две години“, заяви тя.Председателят на ЕК спомена опасенията на Белгия и обяви, че ще работи с Белгия ден и нощ. "Съгласна съм, че ако одобрим репарационен заем, рискът трябва да се сподели между всички“, категорична е Фон дер Лайен.В същото време тя подчерта, че решението трябва да бъде взето на срещата на върха днес."Трябва да намерим решение днес. Няма да оставим Европейския съвет без решение за финансирането на Украйна през следващите две години. И има два варианта: единият от тях ще бъде договорен от Европейския съвет“, каза тя.В четвъртък стана известно, че дипломати на страните от Европейския съюз са постигнали предварително споразумение за използване на замразени руски активи за предоставяне на репарационен заем на Украйна през 2026-27 г., но окончателното решение трябва да бъде взето от лидерите на страните от ЕС на заседание на Европейския съвет.Новият премиер на Чехия Андрей Бабиш се обяви против репарационения заем за Украйна преди срещата на върха на ЕС.На последните преговори на посланиците на ЕС относно използването на руски активи за финансиране на Украйна, Белгия заяви, че няма напредък към съвместно решение.