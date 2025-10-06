ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фон дер Лайен е изправена пред два вота на недоверие
Три месеца след като преживя първия си вот на недоверие, Урсула фон дер Лайен е изправена пред не един, а два едновременни опита за сваляне на Европейската комисия, пише френската редакция на Euronews.
Дебатът в Европейския парламент ще се състои съвместно в понеделник в 17:00 ч. централноевропейско време, а гласуването ще се проведе отделно в четвъртък в 12:00 ч. централноевропейско време.
Въпреки че предложенията, внесени от крайната десница и крайната левица, са обречени на провал, те представляват ново предизвикателство за оставането на фон дер Лайен на власт и за нейния стил на управление, който е подложен на все по-голям контрол от началото на втория й мандат.
Двете предложения са обединени от една обща нишка: негативната реакция срещу търговското споразумение между ЕС и САЩ и изключително неблагоприятните условия, които то налага на европейските износители.
Споразумението, което включва и необвързващи ангажименти за изразходване на 750 млрд. евро за енергия, произведена в САЩ, и инвестиране на 600 млрд. евро в американския пазар, продължава да бъде обект на остра критика от всички сектори на политическия спектър.
В скорошно проучване 52 % от анкетираните определят споразумението като "унижение" за Европа.
Фон дер Лайен признава, че споразумението е "несъвършено", но настоява, че е достатъчно "солидно", за да се справи с търговските сътресения, предизвикани от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Патриотите за Европа (PfE) и "Левицата", авторите на съответните предложения, споделят още едно недоволство: споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур, което фон дер Лайен сключи през декември миналата година и чиито правни текстове сега са готови за приемане. И двете политически групи изразяват загриженост относно потенциалното вредно въздействие върху европейските земеделски производители.
Те също така критикуват липсата на прозрачност от страна на фон дер Лайен, която вече беше важна тема при опита през юли.
По останалите въпроси те се различават. Патриотите се оплакват от начина, по който Комисията се справя с незаконната миграция и "погрешните" зелени политики, докато "Левицата" критикуват "неуспеха" ѝ да се справи с климатичната и социалната криза, както и войната на Израел срещу Газа.
Миналия месец фон дер Лайен предложи частично суспендиране на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, ход, отдавна подкрепян от прогресивните законодатели. Одобрението сега зависи от държавите членки, които все още не са намерили квалифицирано мнозинство.
"Планът е да се свали Комисията", коментира Томас Шанън, говорител на "Левицата". "Не е планът да създадем нещо, което постоянно да повтаряме отново и отново. Мисля, че е много ясно, че времето изтече".
