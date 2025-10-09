Фон дер Лайен оцеля след двоен вот на недоверие

© Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен оцеля след рядък двоен вот на недоверие в Европейския парламент, отблъсквайки атаки както от крайната десница, така и от крайната левица, които можеха да свалят нейната Комисия, предава Euroactiv.



Предложението за вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисията Урсула фон дер Лайен беше отхвърлено.



378 евродепутати, 179 "за“ и 37 "въздържали се“, докато предложението на крайноляво гласува 383 "против“, 133 "за“ и 78 "въздържали се“.



При днешното гласуване 179 депутати гласуваха ''за'', 383 ''против'' , а 78 "въздържали се“, което означава, че то е паднало доста под необходимия праг от две трети от гласоподавателите за да бъде приет.



Двата вота на недоверие бяха внесени от "Патриоти за Европа" и "Левицата".



Припомняме, че на 10 юли Европейският парламент отново не подкрепи вот на недоверие към Европейската комисия, ръководена от Фон дер Лайен. Тогава той бе иницииран от румънската крайна десница.