Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи на Франция помощ в борбата с пожара, който бушува вече трети ден в южната част на страната и е обхванал над 17 000 хектара земя.



"Фокус" припомня, че пожарът избухна във вторник в община Од и засегна хиляди хектара храсталаци и иглолистни дървета в близо 15 общини. Местните власти съобщават, че възрастна жена е била намерена мъртва в дома си, а 11 пожарникари са били отровени от изпаренията.



"Европа е с Франция в момента, когато най-тежките горски пожари в близката история връхлитат Од. Мислите ми са със смелите пожарникари, борещи се с пламъците“, написа Фон дер Лайен в профила си в X.



Тя обясни, че ЕС е готов да мобилизира собствените си ресурси за борбата с огнената стихия.



