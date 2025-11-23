Forbes.
Спадът се дължи на понижението на цената на акциите на технологичната компания Trump Media & Technology Group (TMTG). На 21 ноември цената на акциите падна до 10,18 долара, което е близо до историческия минимум, отбелязват анализатори.
През септември изданието съобщи, че състоянието на Тръмп е достигнало 7,3 млрд. долара и той се е наредил на 201-во място в списъка на най-богатите хора в света, като се е изкачил с 118 позиции в сравнение с 2024 г. Ръстът се дължи на инвестициите на семейство Тръмп в криптовалутни проекти.
През юни TMTG подаде заявка за стартиране на борсовия фонд Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Беше съобщено, че фондът ще инвестира директно в криптовалута. Три четвърти от портфейла ще бъде зает от биткойн, а една четвърт - от етер (ether). В края на май TMTG съобщи, че ще привлече около 2,5 млрд. долара за покупка на биткойни.
Forbes: Тръмп обедня с 1,1 милиарда долара
©
Още по темата
/
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
17.11
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
13.11
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Още от категорията
/
Западна Гърция е опустошена от наводненията, част от пътищата още са затворени, електрозахранването не е възстановено
22.11
Огромен пожар бушува на кораб в пристанището на Лос Анджелис, контейнеровозът превозва опасни материал
22.11
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
Кръсъци, паника и жертви: Мощно земетресение с магнитуд 5,7 отне живота на трима души в Бангладеш
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мирът в Газа е на ръба: Израел нанесе удар, ХАМАС заплаши да нару...
18:59 / 22.11.2025
Западна Гърция е опустошена от наводненията, част от пътищата още...
18:39 / 22.11.2025
DPA посочи кога започват преговорите между ЕС, САЩ и Украйна по м...
17:00 / 22.11.2025
Орбан с писмо до Фон дер Лайен: Европа е длъжна незабавно да подк...
15:47 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.