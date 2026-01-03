Американската армия е атакувала Венецуела, потвърждават източници предСилни експлозии са чути във венецуелската столица Каракас в събота (3 януари) сутринта. Самолети са забелязани над града, съобщаваЖители на венецуелската столица публикуват клипове в социалните мрежи, показващи силни експлозии и прелитащи над града самолети. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в много райони.Според британската агенция, южният район на града, близо до който се намира голяма военна база, е останал без електричество.Clash Report ппосочва, че Съединените щати вероятно са предприели въздушни удари като част от военна операция във Венецуела.