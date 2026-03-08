Ръководството на международното летище ''Канзас Сити'' (Мисури) е евакуирало пътниците си поради ''потенциална заплаха'', съобщава местния филиал на Fox News.Към този момент естеството на заплахата остава неясно. Агенти на Федералното бюро за разследване са на място. Всички входове към летището са затворени.