Proto Thema.
Както бе съобщено, 74-годишният бивш ръководител на френското правителство, който беше премиер от декември 2024 до септември 2025, е бил приет в болница в понеделник, 15 декември, тъй като състоянието му е изисквало медицинско наблюдение. В официално прессъобщение общинската власт съобщи, че "здравословното му състояние се подобрява, но е необходимо да остане под наблюдението на медицински екипи още няколко дни“.
Поради тази причина всичките му ангажименти за текущата седмица се отменят.
В същото време здравните власти във Франция отчитат силен пик на сезонния грип.
Франсоа Байру е хоспитализиран
©
Още от категорията
/
Земетресение в Румъния
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:36 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:45 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.