Френските акции се сринаха след оставката на премиера Льокорню

© Премиерът Себастиан Льокорню подаде оставка по-малко от ден след назначаването на кабинета му, което изплаши и без това предпазливите инвеститори, предаде Euronews.



Пътят на Франция към излизане от политическите сътресения отново се озова в задънена улица в понеделник, след като премиерът Себастиан Льокорню подаде оставка по-малко от ден след представянето на кабинета му.



Новината разтърси и без това предпазливите инвеститори, като понижи акциите и увеличи доходността на облигациите, като търговците търсеха по-висока премия за рисков френски дълг.



Към 10:30 ч. индексът CAC 40 се понижи с около 2% до 7 916,36. Доходността по 10-годишните френски облигации се повиши със седем базисни пункта до 3,58%, разширявайки разликата с доходността по германските облигации до деветмесечен връх.



Междувременно еврото падна спрямо повечето валути с изключение на японската йена, като се понижи с 0,55% спрямо долара.



Акциите на френските кредитори Société Générale, BNP Paribas и Crédit Agricole паднаха съответно с 6,21%, 5,28% и 4,85%.



Оставката на Льокорню, която дойде след критики от страна на законодателите към състава на новия кабинет, допълнително помрачи перспективите на Франция, която търси изход от бюджетната криза.



Страната е имала петима министър-председатели за по-малко от две години, тъй като центристките, левите и крайнодесните партии не успяват да се споразумеят за решение за справяне с дълга на Франция.



Националният дълг вече е над 3 трилиона евро, около 114% от брутния вътрешен продукт (БВП), а неуспехите в ребалансирането на счетоводните сметки разгневиха инвеститорите.



"Засилената фрагментация и поляризация на вътрешната политика отслабва способността на политическата система да постигне значителна фискална консолидация“, заяви американската агенция Fitch, когато понижи кредитния рейтинг на Франция миналия месец.



Предшественикът на Льокорню, Франсоа Байру, се стреми да се справи с проблема с дълга на Франция, като съкрати бюджета за 2026 г. с 44 милиарда евро, въпреки че предложенията му за строги икономии – включващи двудневно съкращение на националните празници – в крайна сметка доведоха до падането му.



Политиците сега се озовават в патова ситуация, тъй като депутати от левицата искат по-високи данъци за богатите, за да запълнят фискалния дефицит на Франция - решение, на което се противопоставят депутатите, подкрепящи бизнеса. Социалистите също така търсят по-малко амбициозна цел за намаляване на дълга.



Президентът Еманюел Макрон сега е с ограничено пространство за маневриране, тъй като нов министър-председател от същия политически лагер вероятно ще стигне до същия край като предшествениците си. Следователно Макрон може да избере кандидат от опозицията или да реши да разпусне парламента, което ще доведе до избори.



"Изненадващата оставка на Льокорню значително увеличава натиска върху Еманюел Макрон да разпусне Националното събрание и да свика предсрочни парламентарни избори. Смятаме, че това е най-вероятният сценарий“, заяви Лео Баренку, старши икономист в Oxford Economics.



Съществува и възможността Макрон да свика предсрочни президентски избори, въпреки че подобен ход би бил крайно необичаен.



"Спредовете по облигациите се увеличиха, но по-широкото икономическо въздействие вероятно ще остане ограничено“, продължи Баренку. "Политическата нестабилност се превърна в трайна характеристика на френския пейзаж и нито бизнесът, нито пазарите вероятно ще променят съществено мнението си след падането на поредното малцинствено правителство. Фискална консолидация няма да се случи, но никога не е било вероятно да се случи.“



Джак Алън-Рейнолдс, заместник-главен икономист за еврозоната в Capital Economics, добави, че въпреки че спредовете по облигациите на Франция са се повишили над тези на Италия тази сутрин, "негативното въздействие върху икономиката ще бъде ограничено“, тъй като условията за финансиране на частния сектор може да не се повишат, дори ако разходите за държавни заеми се увеличат.



"Въпреки това, политическата несигурност е безполезна и икономическият растеж вероятно ще остане слаб през следващите години“, каза още той.