Тракторите на протестиращите фермери влязоха днес, 8 януари, преди зазоряване в Париж и достигнаха Айфеловата кула, носейки в столицата на Франция мобилизацията за исканията на фермерите, съобщават AFP и Reuters, които се намират на място.

"Те се движат“ из Париж, заявява представител на Селскостопанската координация, като споменава "няколко десетки трактора“, които са влезли в френската столица от юг.

Според журналист от френската агенция около двадесет фермери се намират пред Айфеловата кула, а тракторите им – около десетина – са паркирани наблизо.

Целта на синдиката е да протестира главно срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от Меркосур, но също и срещу държавното управление на епидемията от луда крава, която в началото на декември предизвика гнева на фермерите в югозападна Франция.

От зимата на 2024 г. фермерите искат опростяване на административните процедури и облекчаване на стандартите, особено европейските, които се считат за прекалено строги и благоприятстващи създаването на нелоялна конкуренция.

"ФОКУС" припомня, че бе съобщено, че Европейската комисия ще предложи мерки за увеличаване на наличните средства за селското стопанство в рамките на следващия дългосрочен бюджетен план на ЕС, за да убеди нерешителните страни да подкрепят търговското споразумение с Меркосур,