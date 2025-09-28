Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Фридрих Мерц настоява за отмяна на забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ
Автор: Екип Ruse24.bg 22:51Коментари (0)24
©
Германският канцлер Фридрих Мерц ще работи в посока да се отмени забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), която е планирана да влезе в сила в Европейския съюз през 2035 г. Той направи това изявление в Берлин на срещата на върха на Schwarz Ecosystem Summit, конференция, посветена на устойчивото икономическо развитие и постигането на дигитален суверенитет.

"Аз се застъпвам, включително пред държавните и правителствените ръководители на ЕС, и настоявам Европейската комисия да отмени тази забрана за ДВГ“, каза Мерц.

Според него използването на технологии за удължаване на пробега (Range Extender), които биха увеличили пробега на електрическите автомобили чрез използване на малки двигатели с вътрешно горене, трябва да бъде разрешено. Канцлерът отбеляза, че възнамерява да повдигне този въпрос на срещата на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица.

ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

Поетапното премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене беше одобрено от Съвета на ЕС през 2023 г. То предвижда, че от 2035 г. страните от ЕС вече няма да регистрират нови автомобили с такива двигатели. Тази мярка беше приета като част от политиката на блока за климата, пише Car Market.

Критиките към плана за постепенно премахване на бензиновите и дизеловите двигатели напоследък нарастват в Европа. През август Европейската асоциация на производителите на автомобили и Европейската асоциация на автомобилните доставчици изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което нарекоха целта за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. непостижима. През септември Манфред Вебер, лидер на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент, обеща да се стреми към отмяна на спорния план.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
19:43 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Бюджет 2026
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: