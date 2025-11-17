Tanjug.
Галерията се казва "Кампана", намираща се в южното крило и "е обект на специално наблюдение от няколко години", се казва в изявлението, подчертавайки, че това е само предпазна мярка.
"Фокус" припомня, че най-вероятно да решението се е стигнало след грандиозния обир в музея на 19 октомври, когато бяха задигнати украшения, обеци, колиета, тиара и други предмети.
Галерия в Лувъра затвори
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американското правителство в случай на ядрен конфликт
15.11
Сиярто: Възниква съюз от европейски политици, които се противопоставят на войната и в който България е ключов член
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Клаудия "опустошава" Европа: Португалия издаде ново предупреждени...
12:36 / 16.11.2025
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат о...
09:34 / 16.11.2025
Проливни дъждове и силен вятър връхлетяха Калифорния, има жертва
08:39 / 16.11.2025
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американско...
17:10 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.