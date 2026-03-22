Финансовите институции, които инвестират в американския военно-промишлен комплекс чрез закупуване на американски ценни книжа, ще бъдат следващата цел на иранските военни. Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския Меджлис (парламент), пише Iranintl.

''Наред с военните бази, финансовите институции, подкрепящи военния бюджет на САЩ, ще се считат за легитимни цели (на Иран)'', заяви Галибаф в X. 

Той е убеден, че ''американските държавни облигации са опетнени с иранска кръв и който ги купува, нанася удари по собствените си централи и активи''.

''Иран наблюдава инвестиционните портфейли'', посочва Галибаф, добавяйки, че посланието му е ''последно предупреждение'' към институциите, инвестиращи в американски ценни книжа.