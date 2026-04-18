Председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф заплаши, че Иран ще затвори отново Ормузкия проток, ако САЩ не вдигнат блокадата срещу иранските пристанища. В пост в социалната мрежа X Галибаф нарече твърденията на президента Доналд Тръмп "фалшиви“.

"Тръмп изрече седем твърдения в рамките на един час и всички те бяха фалшиви“, написа Галибаф, без да уточнява кои изказвания има предвид.

"Те не искат да спечелят войната с тези лъжи и със сигурност няма да стигнат до никъде в преговорите“, категоричен е председателят на иранския парламент, който е и в преговорния екип на страната с Вашингтон.

"Дали протокът е отворен или затворен, както и какви са разпоредбите в него, се определят на място, а не в социалните медии“, написа Мохамад Багер Галибаф в X, добавяйки, че транзитът през пролива ще бъде по "определен маршрут“ и с "разрешение от Иран“.

По-рано през деня Тръмп заяви, че блокадата на САЩ на иранските пристанища ще приключи, след като "бъде подписано споразумение“, и изрази увереност, че сделката е близо. Той също така заяви на митинг в Аризона, че мирното споразумение с Иран ще включва поемане от САЩ на контрол върху ядрения материал на страната.

Висш ирански служител обаче постави под съмнение някои от твърденията му за това, че Техеран прави отстъпки. Изказването на Мохамад Багер Галибаф идва и след сигнали, че преговорите между САЩ и Иран ще продължат в понеделник в Исламабад.