Гей браковете, сключени в държава членка на ЕС, вече ще се признават в целия блок
Европейският съд счита, че това нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на зачитане на личния и семейния живот.
"В предимно католическа Полша борбата за равенство на ЛГБТ общността в продължение на години беше заклеймявана от управляващите като опасна чужда идеология. Настоящото правителство обаче работи по законопроект за регулиране на гражданските партньорства, включително еднополовите съюзи", пишат Reuters.
Съдът на ЕС взе обвързващото решение по искане на полски съд, разглеждащ делото на мъжете, които са оспорили отказа да се транскрибира германското им свидетелство за брак в полския регистър.
Двойката се оженила в Берлин през 2018 г. Според Павел Кнут, адвокатът, представляващ двойката това решение било "историческо".
Гражданите на ЕС имат свободата да се местят в други държави членки и да имат "нормален семеен живот“ там и след завръщането си в страната си на произход, заяви съдът, но уточни, че това не изисква държавите членки да разрешават брака между хора от един и същи пол в националните си закони. Но те нямат право да дискриминират еднополовите двойки по начина, по който признават чуждестранните бракове, добави съдът.
Работата на проевропейското коалиционно правителство на премиера Доналд Туск по прокарването на законопроекта за еднополовите съюзи е възпрепятствана от съпротивата на неговия консервативен коалиционен партньор.
Полският националистически президент Карол Навроцки също заяви, че ще наложи вето на "всеки законопроект, който би подкопал конституционно защитения статут на брака“.
