Генерал: Путин влияе на Тръмп с психологически методи на КГБ
©
Маломуж твърди, че екипът на руския президент използва съветските разработки за преговори с Тръмп, за да "коригира" му.
"След нашето влияние, когато Тръмп обеща подкрепа за Украйна на Общото събрание на ООН със Зеленски и каза, че ще предостави всякакви оръжия, дори ракети "Томахоук". А след това Путин говори с него само два дни по-късно и той застана на страната на Путин. Това е истинското влияние на специалните служби", обясни той.
Още по темата
/
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
National Security Archive: Путин разказва на Буш-младши за разпад...
12:30 / 25.12.2025
РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
10:20 / 25.12.2025
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:15 / 24.12.2025
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:23 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:28 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.