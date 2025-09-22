ЗАРЕЖДАНЕ...
|Германия няма да признае палестинската държава
Германският външен министър Йохан Вадефул призова за започване на процес за създаване на две държави. На фона на нарастващото признаване на палестинска държава от все повече страни, той заяви преди да замине за Общото събрание на ООН в Ню Йорк: "За Германия признаването на палестинска държава е по-вероятно да бъде в края на процеса.“ Но такъв процес трябва да започне сега.
Вадефул планира да присъства на конференция, организирана от Франция и Саудитска Арабия, за укрепване на решението за две държави между Израел и палестинците.
Германското правителство и много други страни отдавна призовават за решение между двете държави, в което евреи и палестинци живеят мирно рамо до рамо в две отделни страни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и ислямистката групировка Хамас отхвърлиха идеята.
Няма изход от конфликта на хоризонта
Вадефул посочи, че "две години след терористичната атака на Хамас на 7 октомври 2023 г. все още няма изход от конфликта“. "Това, от което регионът се нуждае сега, е незабавно прекратяване на огъня, значително повече хуманитарна помощ за народа на Газа и незабавно, безусловно освобождаване на заложниците“, поиска Вадефул.
"Всякакви стъпки към анексиране на окупирани територии в нарушение на международното право също подкопават шанса за устойчиво решение на конфликта“, предупреди той. "Колкото и далечно да изглежда в този момент, договореното решение за две държави е пътят, който може да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир, сигурност и достойнство“, подчерта Уадефул.
В навечерието на общия дебат на ООН с държавни и правителствени ръководители от цял свят, все повече държави планират да признаят палестинска държава. Франция, Белгия и Нова Зеландия обявиха или намекнаха за признаване, въпреки съпротивата на Израел. Великобритания, Канада и Австралия бяха първите големи западни икономики, които обявиха тази до голяма степен символична стъпка вчера.
