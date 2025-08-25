Гладен мечок нахлу в магазин за сладолед в Калифорния

© Неочакваното посещение на кафява мечка в известен магазин за сладолед в района на курорта Camp Richardson в Калифорния предизвика вълнение, пише New York Post.



Голямото животно нахлува в магазина малко след 4 часа сутринта в неделя, 17 август, и се насочва направо към щанда със сладолед.



"Фъзи" (както кръщават мечката) задействала алармата на магазина и когато полицаите от окръг Ел Дорадо пристигнали на мястото, "не могли да повярват на очите си".



На публикуваните снимки мечката гледа в обектива с "виновен“ поглед, след като е била хваната в крачка да поглъща стоката.



Според властите, преди да си тръгне, Фъзи е успяла да се наслади на голямо количество сладолед с аромат на ягода, но е опитала и други вкусове, оставяйки след себе си полупразни кутии и следи по пода.



Въпреки впечатляващото "нападение“, щетите са ограничени, тъй като не са нанесени повреди на магазина и почистването е приключило сравнително бързо. Въпреки това, от сладкарницата са принудени да изхвърлят целия запас от сладолед.