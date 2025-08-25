Новини
Гладен мечок нахлу в магазин за сладолед в Калифорния
Автор: Николина Александрова 11:03
©
Неочакваното посещение на кафява мечка в известен магазин за сладолед в района на курорта Camp Richardson в Калифорния предизвика вълнение, пише New York Post.

Голямото животно нахлува в магазина малко след 4 часа сутринта в неделя, 17 август, и се насочва направо към щанда със сладолед.

"Фъзи" (както кръщават мечката) задействала алармата на магазина и когато полицаите от окръг Ел Дорадо пристигнали на мястото, "не могли да повярват на очите си".

На публикуваните снимки мечката гледа в обектива с "виновен“ поглед, след като е била хваната в крачка да поглъща стоката.

Според властите, преди да си тръгне, Фъзи е успяла да се наслади на голямо количество сладолед с аромат на ягода, но е опитала и други вкусове, оставяйки след себе си полупразни кутии и следи по пода.

Въпреки впечатляващото "нападение“, щетите са ограничени, тъй като не са нанесени повреди на магазина и почистването е приключило сравнително бързо. Въпреки това, от сладкарницата са принудени да изхвърлят целия запас от сладолед.

Виж още:
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
13:18 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:09 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа
09:59 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
