Главният прокурор на Венецуела: САЩ нямат юрисдикция в случая с Мадуро
©
"Искам да призова съдия Алвин Хелърщайн да зачита международните закони и да признае липсата на юрисдикция на съда си да съди президента на суверенна държава като Венецуела, който е защитен с дипломатически имунитет като държавен глава“, отбелязва той.
"ФОКУС" припомня, че 92-годишният федерален съдия Алвин К. Хелърщайн, номиниран от президента Бил Клинтън през 1998 година, ще гледа делото срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Мадуро и съпругата му се явиха на 5 декември на първото заседание на съда в Ню Йорк. Пред съда Мадуро заяви, че е бил е "отвлечен при военна операция".
Още по темата
/
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Още от категорията
/
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
18:52
Фицо: ЕС, следвайки своята антируска политика, ще стигнат до ръба на пропастта, ООН е на колене
05.01
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално време от резиденцията си в Мар-а-Лаго
03.01
Ванс: Тръмп многократно е предлагал отстъпки на Венецуела в замяна на спиране на трафика на наркотици
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съдът в Ню Йорк проведе първото заседание по делото на Мадуро, вр...
20:17 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.