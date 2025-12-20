Yahoo News.
Вследствие на решението започна работата по официалното преименуване на центъра, като работници са се заели да добавят името на 47-ия президент на САЩ до това на Джон Фицджералд Кенеди.
В гневен пост Кери Кенеди, племенница на убития Джон Кенеди и дъщеря на убития му брат Робърт, пише: "След три години и един месец от днес ще взема кирка и ще извадя тези букви от сградата, но ще ми трябва помощ, за стълбата. Включвате ли се? Днес подавам заявление за разрешително за строител, така че ще е работа за синдиката!!!".
Всъщност, както се вижда и на снимките от мястото, работата все още не е завършена, скелето не е премахнато и синьо платнище покрива част от фасадата на сградата, като изглежда, че засега е поставен половината от надписа с името на Тръмп.
Припомняме, че говорителят на Белия дом Каролин Левит, написа в социалните медии, че гласуването на управителния съвет е било единодушно и се дължи на "невероятната работа, която президентът Тръмп е свършил през последната година за спасяването на сградата".
Гневни реакции след като центърът "Кенеди" беше преименуван на "Тръмп-Кенеди"
©
Още по темата
/
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Още от категорията
/
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
13:48
Мицкоски за промените в Конституцията: Винаги когато е изпълнено условие, идва ново. Не мога повече да се излагам на нещо такова
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:19 / 19.12.2025
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
19:33 / 19.12.2025
YouTube се "срина" за хиляди потребители
17:18 / 19.12.2025
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
13:58 / 19.12.2025
Алкохолът в Русия поскъпва с 10-17% от новата година
10:58 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.