Египетските власти предприеха спешни мерки за справяне със схема за измами и фалшифициране, свързана с Големия египетски музей, който беше открит на тържествена церемония миналия ноември, пише Turkey Today.

Министерството на туризма заяви, че е имало работа с фалшив уебсайт, наскоро открит, който продава билети за посещения на Големия египетски музей.

Когато ръководството на музея е научило за обекта, е предприело всички необходими правни мерки и е уведомило Националния регулаторен орган за телекомуникации и други релевантни органи, което е довело до затварянето на проблематичния уебсайт.

Министърът на туризма и антиките Шериф Фати каза, че на фона на бързия технологичен напредък, който светът наблюдава днес, все по-важно е интернет потребителите да бъдат внимателни при разглеждане на уебсайтове и да се уверят, че са официални и упълномощени. 

Ахмед Гонейм, главен изпълнителен директор на Големия египетски музейен орган, заяви, че единственият официален уебсайт, упълномощен да продава билети за посещение на Големия египетски музей, е (visit-gem.com), като подчерта, че няма други уебсайтове лицензирани или одобрени за продажба на билети или предоставяне на резервационни услуги на музея.