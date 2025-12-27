Turkey Today.
Министерството на туризма заяви, че е имало работа с фалшив уебсайт, наскоро открит, който продава билети за посещения на Големия египетски музей.
Когато ръководството на музея е научило за обекта, е предприело всички необходими правни мерки и е уведомило Националния регулаторен орган за телекомуникации и други релевантни органи, което е довело до затварянето на проблематичния уебсайт.
Министърът на туризма и антиките Шериф Фати каза, че на фона на бързия технологичен напредък, който светът наблюдава днес, все по-важно е интернет потребителите да бъдат внимателни при разглеждане на уебсайтове и да се уверят, че са официални и упълномощени.
Ахмед Гонейм, главен изпълнителен директор на Големия египетски музейен орган, заяви, че единственият официален уебсайт, упълномощен да продава билети за посещение на Големия египетски музей, е (visit-gem.com), като подчерта, че няма други уебсайтове лицензирани или одобрени за продажба на билети или предоставяне на резервационни услуги на музея.
Големият египетски музей предупреди за измами при купуването на билети
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:20 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
22:06 / 26.12.2025
Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата г...
14:42 / 26.12.2025
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
14:05 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.