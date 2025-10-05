ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям град във Великобритания въвежда туристическа такса за престой от 2026 г.
Властите в Единбург потвърдиха въвеждането на таксата - първият подобен данък в Шотландия, заявявайки, че тя "ще се начислява по една и съща ставка всеки ден от годината, за неопределено време, за престои от 24 юли 2026 г. нататък“. Тя ще се плаща за всички видове настаняване с пренощувка, независимо дали става въпрос за нощувки със закуска, лодки, къмпинги, хостели, хотели, краткосрочни наеми като Airbnb или превозни средства.
Съществуващите резервации ще бъдат уважени, но новите резервации, считано от 1 октомври 2025 г. нататък, за престой от юли и след тази дата на стартиране, ще трябва да включват данъка. Таксата обаче се прилага само за първите пет нощувки от всеки престой – критерий, който може да помогне за увеличаване на средната продължителност на престоя на посетителите на територията на Каледония.
Общинският съвет обясни: "Схемата е предназначена да поддържа статута на Единбург като един от най-големите градове в света с културно и историческо наследство. Тя също така ще гарантира, че въздействието на успешната икономика, свързана с посетителите, се управлява ефективно.“
Но вече се повдигат въпроси относно въздействието на таксата върху посетителите и бизнеса. Една неяснота е как таксата ще се прилага по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС). Длъжностните лица настояват, че туристическата тарифа трябва да се изчислява върху сметките, преди да се приложи 20% ДДС, но експертът по пътувания Саймън Калдър разкри, че някои заведения прилагат изчислението от пет процента към брутната сметка – с други думи, което я прави по-скъпа за потребителя.
Средствата, генерирани от данъка, са предназначени за подобряване и поддръжка на съоръжения и услуги, използвани от бизнес и развлекателни посетители на Единбург – инициатива, одобрена от Роналд Литъл, генерален мениджър на хотел Holyrood Marriott, който заяви пред BBC: "Ако искаме това да бъде първокласна дестинация“, тогава е важно да поддържаме шотландската столица "на добро ниво“.
Но не всички са съгласни. Някои туристи и собственици на бизнес изразиха опасения относно нарастващите разходи и тяхното въздействие върху поведението и разходите на хората при пътуване. Въпреки това, в продължение на шест години е осъществен натиск да се даде такава свобода на регионите, а приемането на Закона за таксите за посетители (Шотландия) най-накрая дава на общините правомощия да решават дали да въведат такси за посетители. В допълнение към Единбург, както Абърдийн, така и Глазгоу вече имат свои собствени такси в процес на разработка, докато някои по-селски и отдалечени дестинации, като острови Оркни и Шетландските острови, досега се противопоставят на призивите да накарат посетителите да плащат повече.
