|Голям пожар избухна в хотел в Румъния
Инцидентът е станал в нощта на 29 септември в град Тетерани, в окръг Прахова в Южна Румъния. Пожарът е избухнал в триетажен хотел и е обхванал площ от около 500 квадратни метра.
Най-засегнат е последният етаж на сградата. По първоначална информация се смяташе, че трима души, които са били в хотела, се считат за изчезнали, но по-късно е било изяснено, че става въпрос за двама гости на хотела, които с в неизвестности. Според медийте те са граждани на Непал. Други гости и персонал от хотела са евакуирани успешмо и не са пострадали.
Военната пожарна служба е участвала в гасенето на пожара, а на мястото на инцидента има около 12 пожарогасителни превозни средства. В момента пожарът е локализиран, а спасителните екипи проверяват дали в сградата е останал някой друг.
Припомнете си, че през декември 2023 г. в къща за гости в същия регион избухна смъртоносен пожар, при който загинаха осем души.
