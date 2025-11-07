Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
©
"Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензоностанции вече нямат определени видове гориво, а броят на незаредените бензоностанции нараства всеки ден“, заяви Тони Фликт, директор "Маркетинг и комуникации“ на Teboil.
Още по темата
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
10:32
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с "Лукойл"
06.11
Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
06.11
Още от категорията
/
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
11.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стана ясна самоличността на ранения в Косово българин
21:55 / 06.11.2025
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна н...
21:54 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.